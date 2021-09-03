В Челябинске стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

К 17 сентября будет изготовлено более пяти миллионов бланков

В Челябинске начался процесс изготовления бюллетеней для голосования на выборах в Государственную думу РФ, сообщает пресс-служба регионального избиркома. К началу голосования бланки должны быть доставлены в каждый избирательный участок региона.



Производство главного документа для единого дня голосования ведет типография «Автограф» в Центральном районе Челябинска. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе облизбиркома, после окончания процесса изготовления бланков форма для печати будет уничтожена в присутствии специальной комиссии и СМИ, чтобы исключить возможность вброса поддельных бюллетеней в дни голосования.

Всего для выборов в Госдуму в Челябинской области будет изготовлено 5,205 миллиона бюллетеней. Половина предназначена для голосования по партийным спискам, остальные — для выбора одномандатников по пяти округам. Кроме того, напомним, жителям Курчатовского района Челябинска предстоят довыборы в ЗСО региона: в начале лета от мандата отказался областной депутат Вячеслав Ершов. Для этой процедуры типография изготовит еще 84 тысячи бланков.