Челябинская область получит более двух миллиардов рублей на поддержку бюджета

Соответствующий документ подписал премьер-министр Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 80 миллиардов рублей 39 регионам на поддержку стабильности бюджетных систем. В их число вошла и Челябинская область. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства Российской Федерации.

«Выделить Минфину России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 80 000 000 тысяч рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации»,— говорится в документе.

Также федеральному Минфину поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.

Согласно документу, Челябинская область получит 2 миллиарда 678 миллионов 299,4 тысячи рублей. Соседней Свердловской области правительство Российской Федерации выделило 2 миллиарда 12 миллионов 463,1 тысячи рублей.

«Эти средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19»,— сказал на недавнем заседании федерального правительства Михаил Мишустин.

Отметим, решение о выделении регионам средств принято по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.