Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 80 миллиардов рублей 39 регионам на поддержку стабильности бюджетных систем. В их число вошла и Челябинская область. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства Российской Федерации.
«Выделить Минфину России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 80 000 000 тысяч рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации»,— говорится в документе.
Также федеральному Минфину поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.
Согласно документу, Челябинская область получит 2 миллиарда 678 миллионов 299,4 тысячи рублей. Соседней Свердловской области правительство Российской Федерации выделило 2 миллиарда 12 миллионов 463,1 тысячи рублей.
«Эти средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19»,— сказал на недавнем заседании федерального правительства Михаил Мишустин.
Отметим, решение о выделении регионам средств принято по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.