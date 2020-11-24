В Челябинске увеличат зарплаты работников бюджетных организаций

Такое решение приняли депутаты на заседании городской Думы.

В Челябинске состоялось четырнадцатое заседание городской Думы. В ходе него депутатами было принято решение повысить заработную плату работников муниципальных учреждений города. Изменения затронут зарплату сотрудников бюджетных организаций в сферах здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и так далее.

«Таким образом, с 1 октября повышение окладов ожидает не только учителей, врачей, соцработников, упомянутых в „Майских указах“, но и тех, кто ими не охвачен. К примеру, речь идет о нянечках в детских садах, юристах, бухгалтерах, обслуживающем персонале в больницах и школах города, специалистах по социальной работе, социальных психологах, спасателях, сотрудниках Единой дежурно-диспетчерской службы-112 и тысячах других людей», — прокомментировал ситуацию председатель городской Думы Андрей Шмидт.

Деньги будут направлены за счет экономии средств, которые должны были быть направлены на праздничные мероприятия, отмененные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.