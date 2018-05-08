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/ Премьер-министра утвердили в Российской Федерации

Премьер-министра утвердили в Российской Федерации

Пост займет Дмитрий Медведев.
сегодня в 19:29
  |  Политика

Назначение Дмитрия Медведева премьер-министром Российской Федерации одобрили депутаты нижней палаты российского парламента. За проголосовали 374 депутата. Это 83,1 процента. Его кандидатуру представил президент РФ Владимир Путин. Решение приняли сегодня, 8 мая.

Сразу после принятия решения Дмитрий Медведев выступил перед парламентариями. Он рассказал об основных направлениях работы и ответил на вопросы.

Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял. — заявил Дмитрий Медведев.

Накануне, 7 мая, в день инаугурации правительство ушло в отставку. Это необходимо по действующему законодательству после вступления в должность президента.

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