/ Дмитрия Медведева предложили оставить на посту премьер-министра

Кандидатуру внес президент после церемонии инаугурации.

Традиционные после инаугурации мероприятия проводит Владимир Путин, официально вступивший в права Президента. Он подписал указ о сложении полномочий правительством РФ, но поручил продолжать работу до формирования нового кабинета министров. Также он внес предложение о кандидатуре на пост премьер-министра.

В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации. — говорится на официальном сайте Кремля.

Напомним, 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация Владимира Путина. В должность Президента Российской Федерации он вступил уже в четвертый раз. Руководить страной Путин будет следующие 6 лет.