ЛДПР выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента

Он стал вторым игроком предвыборной гонки

Съезд ЛДПР выдвинул кандидатом в президенты председателя партии Леонида Слуцкого, сообщает официальный телеграм-канал партии. В съезде приняли участие 108 делегатов, среди которых и представители Челябинской области.

Кандидатура лидера партии Леонида Слуцкого была поддержана 106 голосами. Два бюллетеня оказались недействительными. Самоотвод Слуцкий брать не стал. По словам делегата от Челябинской области Виталия Пашина, Слуцкого выдвинули миллионы сторонников и активистов.

«Леонид Слуцкий является продолжателем славных традиций Владимира Жириновского и при этом внедряет новые эффективные подходы в работе», — пояснил он.

Напомним, выборы президента страны состоятся 15,16 и 17 марта. Накануне в центре Челябинска установили стелу с обратным отсчетом даты выборов. Вчера же действующий президент страны Владимир Путин первым подал документы в ЦИК на участие в выборах.