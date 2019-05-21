Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 -0.14 71.96 -0.29
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Кандидаты в губернаторы Челябинской области смогут заверить подписи в свою поддержку

Кандидаты в губернаторы Челябинской области смогут заверить подписи в свою поддержку

Подписано соглашение между Избиркомом и нотариальной палатой региона.
сегодня в 16:06
  |  Политика

Выборы губернатора Челябинской области состоятся в сентябре 2019 года. Избирательная комиссия региона уже начала подготовку к событию. 21 мая состоялось подписание соглашения о взаимодействии с областной нотариальной палатой Челябинской области. Это было необходимо, чтобы кандидаты могли нотариально заверить подписи депутатов и должностных лиц, обеспечивающих им поддержку на выборах.

Это действие мы совершили. Оно важное для нас. Тем самым мы договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к выборам губернатора. — прокомментировал руководитель Избиркома региона Сергей Обертас

Кроме того, соглашение ускорит и упростит взаимодействие между Избиркомом и нотариальной палатой.

Я не скажу, что соглашение упростит совершение нотариального действия. Оно будет совершаться в соответствии с законодательством. Соглашение поможет выполнять все более оперативно. Быть в контакте с избирательной комиссией. Если будут возникать какие-то вопросы, мы будем их оперативно решать. Так же и обратно. Мы будем связываться с членами избирательной комиссии и решать вопросы как можно быстрее. Очень важно было подписать соглашение и регламентировать наши дальнейшие действия. — сказал руководитель нотариальной палаты Челябинской области Сергей Третьяков.

Общество
Работу челябинского избиркома высоко оценили на федеральном уровне
  
14.02.2019
Работу челябинского избиркома высоко оценили на федеральном уровне
Общество
Ноль заявлений и жалоб поступило в адрес избирательной комиссии Челябинской области
21.03.2018
Ноль заявлений и жалоб поступило в адрес избирательной комиссии Челябинской области
Общество
Избирательные участки завершили работу в Челябинской области
18.03.2018
Избирательные участки завершили работу в Челябинской области
Общество
Явка избирателей на МКС составила 100%
18.03.2018
Явка избирателей на МКС составила 100%
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду
сегодня в 18:31
В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду
Общество
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
сегодня в 18:22
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
Общество
«Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска
сегодня в 18:04
«Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска
Общество
Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик
сегодня в 17:57
Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик
Общество
Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму
сегодня в 17:28
Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму
Общество
В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс
сегодня в 17:19
В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс
Общество
Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе
сегодня в 17:06
Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе
Культура
Челябинская область прощается с директором Детской хоровой школы искусств «Молодость»
сегодня в 17:05
Челябинская область прощается с директором Детской хоровой школы искусств «Молодость»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6