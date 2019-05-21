/ Кандидаты в губернаторы Челябинской области смогут заверить подписи в свою поддержку

Подписано соглашение между Избиркомом и нотариальной палатой региона.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся в сентябре 2019 года. Избирательная комиссия региона уже начала подготовку к событию. 21 мая состоялось подписание соглашения о взаимодействии с областной нотариальной палатой Челябинской области. Это было необходимо, чтобы кандидаты могли нотариально заверить подписи депутатов и должностных лиц, обеспечивающих им поддержку на выборах.

Это действие мы совершили. Оно важное для нас. Тем самым мы договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к выборам губернатора. — прокомментировал руководитель Избиркома региона Сергей Обертас

Кроме того, соглашение ускорит и упростит взаимодействие между Избиркомом и нотариальной палатой.

Я не скажу, что соглашение упростит совершение нотариального действия. Оно будет совершаться в соответствии с законодательством. Соглашение поможет выполнять все более оперативно. Быть в контакте с избирательной комиссией. Если будут возникать какие-то вопросы, мы будем их оперативно решать. Так же и обратно. Мы будем связываться с членами избирательной комиссии и решать вопросы как можно быстрее. Очень важно было подписать соглашение и регламентировать наши дальнейшие действия. — сказал руководитель нотариальной палаты Челябинской области Сергей Третьяков.