Как голосовали на выборах в Госдуму южноуральские министры, мэры и губернатор

Самым первым на участок примчался министр здравоохранения, одним из последних в пятницу голосовал глава Минспорта

17 сентября, в первый день голосования за кандидатов в депутаты Госдумы, на избирательных участках Челябинской области отметились руководители областных министерств и главы муниципалитетов. Первое областное информагентство собрало в одном материале тех высших чиновников региона, кто поспешил исполнить гражданский долг в первый же день трехсуточной кампании.



Уже в 8 часов утра в школе № 107 (поселок АМЗ в Челябинске) отметился министр здравоохранения Юрий Семенов. Опустив бюллетень в ящик для голосования, главный медик региона объяснил, что всегда голосует на этом участке и призвал южноуральцев не откладывать поход на участок.





Одновременно с Семеновым, но на улице Скульптора Головницкого, голосовал и министр образования Александр Кузнецов. Министр экономического развития Наталья Лугачева бюллетени заполнила на северо-западе Челябинска, на улице Молдавской. На улице Трактовой в 8 часов утра оказался вице-губернатор, курирующий юг области — Евгений Голицын.

Ненамного отстал от коллег министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев: он приехал на свой избирательный участок уже в 8-05. В 8-15 на свои избирательные участки прибыли вице-губернатор Станислав Мошаров, опекающий северные и западные муниципалитеты региона и министр социальных отношений Ирина Буторина.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов проголосовал на улице Молодогвардейцев в десятом часу утра, его коллега Анатолий Векшин принял участие в выборах в здании МФЦ на улице Труда в это же время. Почти одновременно с ними получил и заполнил бюллетени председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш. Владимир Викторович уже традиционно явился на участок с супругой и дочерью.





«Я вообще такой человек по жизни, люблю все делать первым. Вот сегодня я и моя семья выполнили свой гражданский долги и будем свободны на три дня. Будем ждать итогов. Я вспоминаю свое детство, у нас была традиция семейная — родители меня приучили в этот день вместе с ними приходить на избирательный участок, отдавать голос за того или иного кандидата. Эта традиция и сегодня продолжается», — поделился Мякуш с журналистами.





Глава региона Алексей Текслер, как сообщало Первое областное информагентство, приехал голосовать в родную школу № 92.

«Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны — и не только на ближайшие пять лет, но и на более далекую перспективу. Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Госдуме. Поэтому депутаты должны быть людьми сильными, опытными, профессиональными и ответственными. Уверен, что жители Южного Урала проголосуют именно за таких людей», — объяснил свою позицию губернатор.

Вообще большинство руководителей области выбрали для голосования именно первую половину дня: ближе к 11 часам проголосовали вице-губернатор Сергей Сушков и Егор Ковальчук, министр финансов Андрей Пшеницын появился на участке в здании ЮурГАУ ближе к обеду. Позже других исполнил свой гражданский долг министр спорта Соколов.

Не отставали от руководителей региональных структур и главы муниципалитетов. Глава Магнитогорска Сергей Бердников поддержал губернатора Текслера в том, что " во главе нашей страны должны стоять профессиональные грамотные люди«, а потому «очень важно сделать сегодняшний выбор правильно».

Мэр Миасса Григорий Тонких пришел на участок до начала рабочего дня и не преминул напомнить жителям своего города, что им предстоит выбирать не только федеральных парламентариев, но и провести довыборы в Миасское собрание депутатов.

Глава Саткинского района Александр Глазков тоже начал рабочий день с посещения избирательного участка, который расположен в горно-керамическом колледже.

«Саткинский район — мой родной край, мне важно, чтобы он развивался и процветал. Многое зависит от нас с вами, от нашего выбора. Сегодня первый день голосования из трех. Свой выбор я сделал уже давно, сегодня только закрепил его на бюллетенях», — заявил Глазков.

Отметилась на участке и глава Челябинска Наталья Котова.





«То, что происходит в Челябинске последние годы, ярко говорит о том, что в изменениях принимает участие не только правительство региона, администрация города, но и депутаты Госдумы. Именно они представляют интересы Челябинской области и нашего города на самом высоком уровне, оказывают содействие, в том числе, и в выделении федеральных денег. А с такими средствами мы гораздо больше сделаем в городе Челябинске для его развития», — отметила Наталья Котова.





Вскоре свой выбор сделали и главы Южноуральска Ярослав Куруленко и Копейска — Андрей Фалейчик. Мэр Златоуста Максим Пекарский рассчитывал, что проголосует на своем участке первым — но, как оказалось, его уже опередил кто-то из горожан.





В числе других Vip-персон стоит отметить еще и Бабу-Ягу, решившую исполнить свой гражданский долг в Копейске. В основном — за эрудицию. Сказочный персонаж поразил журналистов и членов УИК, заявив, что не пропускает ни одних выборов аж с 1549 года, с первого Земского собора.

Разумеется, на участки в течение дня 17 сентября приходили не только высокопоставленные чиновники. Уже на 15 часов явка в Челябинской области составила 8,82 процента — больше, чем за полный первый день год назад, на выборах в ЗСО. Политолог Василий Зорин объяснил это тем, что выборы более высокого уровня соответственно и привлекают больше народа.

Первое областное информагентство продолжит следить за явкой и новостями кампании.





Фото: пресс-службы министерств Челябинской области и администраций муниципалитетов