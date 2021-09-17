Спикер ЗСО Челябинской области проголосовал вместе с семьей

Владимир Мякуш заявил, что участие в выборах с утра пораньше — для него традиция

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш проголосовал на выборах в Госдуму. Как всегда, спикер явился на избирательный участок с супругой и взрослой дочерью, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Владимир Мякуш заполнил и опустил в урну избирательные бюллетени уже в 9 часов утра.

«Я вообще такой человек по жизни, люблю все делать первым. Вот сегодня я и моя семья выполнили свой гражданский долг и будем свободны на три дня. Будем ждать итогов. Я вспоминаю свое детство, у нас была традиция семейная: родители меня приучили в этот день вместе с ними приходить на избирательный участок, отдавать голос за того или иного кандидата. Эта традиция и сегодня продолжается. Сегодня я со своей женой и дочерью пришел на участок проголосовать за будущее Российской Федерации. Я поддерживаю курс президента РФ, хотел бы, чтобы Россия была могучей, сильной страной, чтобы надежное будущее было у наших детей. Вот за это мы и голосуем. Надеемся, что народ сделает выбор в пользу тех кандидатов, которым доверяет и которые не обманут ожидание избирателей», — рассказал Владимир Мякуш.

Как руководитель законодательного органа региона, Мякуш не мог не вспомнить и о выборах областного уровня. Как сообщало Первое областное информагентство, наряду с депутатами Госдумы жители Курчатовского избирательного округа № 13 должны также определиться с новым членом ЗСО: в начале лета мандат регионального депутата добровольно сдал Вячеслав Ершов.

«У нас довыборы в Заксобрание. Я уверен, что там большая конкуренция. И те кандидаты, которые выдвинулись по этому району, имеют определенную известность, авторитет, уважение у избирателей. Всегда прав избиратель — это самое главное мерило нашей избирательной системы», — подчеркнул спикер Заксобрания.