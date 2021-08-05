В Челябинской области спадет жара

Синоптики прогнозируют понижение температуры до +22°C, дожди и грозы

Жители Челябинской области, уставшие от изнуряющей жары, могут вздохнуть с облегчением: в предстоящую пятницу, 6 августа, ожидается понижение температуры до +24, +26°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер.

«Мы ожидаем прохождение холодного фронта по территории области, в связи с этим произойдет понижение температуры, пройдут дожди, грозы, усилится ветер»,— рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

По ее словам, в Челябинской области кратковременные дожди ожидаются предстоящей ночью, а затем начнутся во второй половине дня 6 августа. Возможны грозы, в некоторых районах град. Температура воздуха в ночные часы составит +13, +18°C, днем, когда фронт уже пройдет, от +22 до +27°C, на юге сохраняется до +30°C. Ветер от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14, при грозе — 15—20 метров в секунду.

В Челябинске и ночью, и днем 6 августа пройдут дожди, возможны грозы. Ночью столбики термометров покажут +16, 18°C, днем синоптики обещают повышение температуры до +24, +26°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

«После прохождения холодного фронта выходит антициклон, низкие температуры будут на высоте, поэтому погода в выходные дни и в начале следующей недели будет спокойная, без осадков, примерно +24, +26°C»,— добавила Екатерина Выходцева.

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