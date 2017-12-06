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Губернатор обязал регоператора по капремонту увеличить закупки у местных производителей

В 2017-м году работ было произведено на сумму в 2 раза больше, чем в 2016-м.
сегодня в 10:06
  |  Политика

Вчера, 5 декабря, в Челябинске состоялось рабочее совещание по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Его открыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он же поставил задачу максимально сократить сроки по расчету с подрядчиками за выполненные работы, а также с будущего года увеличить объемы закупок строительных материалов и оборудования у местных производителей.

Динамика в работе регоператора на лицо: за год в два раза вырос объем средств, направляемых на финансирование работ по проведению капремонтов, в три раза увеличен задел работ на 2018 год. В основном подрядчиками для выполнения строительных работ на многоквартирных домах по данной программе выступают предприятия малого и среднего бизнеса, которые могут быстро и качественно выполнить работы. Поэтому ставлю задачу перед регоператором сократить сроки расчета за выполненные работы. — обозначил Борис Дубровский.

На совещании было озвучено, что в 2017-м году было произведено работ на сумму 3 миллиарда 366 миллионов рублей. В 2016-м году эти цифры были на порядок меньше — 1 миллиард 600 миллионов рублей. Об этом губернатору доложил гендиректор регионального оператора капремонтов Вадим Борисов.

Также хотелось бы отметить, что для своевременного выполнения работ в 2018 году на сегодняшний день объявлены аукционы и уже заключены договоры на выполнение 2200 видов строительно-монтажных работ на сумму 2 миллиарда 275 миллионов рублей. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для выполнения 2469 видов работ стоимостью 1 миллиард 847 миллионов рублей. Предположительный объем финансирования в 2018 году составит порядка 5,5 миллиардов рублей. — добавил Вадим Борисов.

Губернатор также поручил минэкономразвития области и региональному оператору проработать вопрос развития внутриобластной кооперации, которая в перспективе может позволить предприятиям малого и среднего бизнеса, производящим стройматериалы и оборудование, поставлять продукцию для проведения ремонтных работ.

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