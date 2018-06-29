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/ Дом с рухнувшим балконом в центре Челябинска пытаются спасти от обрушения

Дом с рухнувшим балконом в центре Челябинска пытаются спасти от обрушения

Канализационные стоки размыли фундамент здания.
сегодня в 16:56
  |  Общество

Жилой дом в центре Челябинска, в котором несколько лет назад рухнул балкон, снова привлек внимание своим аварийным состоянием. На этот раз проблемы возникли внутри здания. Жители «многоэтажки» жалуются на неприятный запах из подвала. Растекающиеся по нулевому этажу фекалии буквально подтачивающий фундамент здания.

В доме постоянно пахнет канализацией, запах такой, что глаза слезятся, в подвале не просыхают лужи, из-за постоянной сырости рушится фундамент: одно время там было воды по колено, развелась мошкара. Мы исправно сдаем деньги на капитальный ремонт, и рассчитывали, что он поправит ситуацию, но подрядчик сделал только половину работ и «смотал удочки», оставил нам ржавые протекающие трубы и населенный бомжами подвал, который постоянно к тому же затоплен нечистотами, от этого разрушается фундамент. — поделилась жительница проблемного дома.

Разобраться с жилищно-коммунальной проблемой жильцам помогает депутат Госдумы. Владимир Бурматов спустился в подвал здания, где увидел настоящее болото. Парламентарий впечатлен.

Нам объясняют, что в ситуации виноваты сами жители, которые не обеспечили доступ в квартиры для замены труб, но, как ни странно, среди десятков собравшихся сегодня ни одного такого «вредителя» не нашлось. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, ровно 3 года в этом здании произошло обрушение балкона в жилой квартире. Со второго этажа на пешеходную часть проспекта Ленина посыпалась бетонная конструкция. Тогда управляющей компании было указано привести в порядок экстерьер здания.

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