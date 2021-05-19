Мэра Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

Меру пресечения изменил Челябинский областной суд

Главу Троицка Александра Виноградова отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 500 тысяч рублей. Сегодня, 19 мая, меру пресечения изменил Челябинской областной суд.

Напомним, Александр Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий и проходит по одному уголовному делу со своим заместителем по ЖКХ Вадимом Германом. По версии следствия, в конце 2019 года чиновники санкционировали передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании, чем причинили пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

12 марта мэр Троицка был вызван на допрос в Челябинск. Вечером того же дня ему было предъявлено обвинение, а затем Троицкий суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виноградова.

23 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении главы Троицка Александра Виноградова, отправив его под домашний арест до 12 мая.



