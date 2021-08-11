Елена Шмелева посетила школу 116 в микрорайоне Чурилово

Политик оценила инфраструктуру образовательного учреждения

Последней точкой визита Елены Шмелевой в Челябинск стала школа номер 116 в поселке Чурилово. Алексей Текслер и Елена Шмелева осмотрели школу и встретились с представительницами родительского комитета.

Месяц назад, во время проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, одна из мам учеников 116-й челябинской школы пожаловалась главе государства на серьезные проблемы с инфраструктурой в Чурилово. Напомним, еще в начале лета возле школы не было даже асфальтированной дороги. Сейчас дорога практически закончена.

Одним из главных визитов Елены Шмелевой в Челябинск стало подтвержденное ею, как политиком федерального уровня, создание межуниверситетского кампуса.