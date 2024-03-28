Депутаты Заксобрания наделили Челябинск статусом городского округа

Районы как самостоятельные муниципалитеты упразднили

В Законодательном собрании Челябинской области в четверг, 28 марта, парламентарии поддержали инициативу челябинских депутатов об упразднении районов города. Что даст это областному центру и что станет с семью районами города — в нашем материале.

В 2023 году челябинские городские депутаты выступили с инициативой прекратить реформу самоуправления, введенную в городе в 2014 году. Эксперимент с реформой провели также в Самаре и Махачкале. Тогда Челябинск был наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

По словам председателя гордумы Андрея Шмидта, главная цель введенной двухуровневой системы местного самоуправления — четкое разграничение полномочий органов местного самоуправления с соответствующим финансовым обеспечением.

«Ожидалось, что такой подход позволит ускорить и оптимизировать решение всех местных вопросов. Реформирование в значительной степени носило экспериментальный характер. Почти десятилетняя практика функционирования городского местного самоуправления в условиях двухуровневой системы не выявила существенных плюсов», — пояснил сегодня на заседании Законодательного собрания Андрей Шмидт.

До сегодняшнего рассмотрения инициатива депутатов прошла все необходимые процедуры, в том числе и публичные слушания. На этой неделе законопроект о преобразовании города рассмотрели депутаты комитета по законодательству. Председатель комитета Андрей Брагин прокомментировал, что теперь одноуровневая система власти в городском округе приведет к консолидации бюджета.

Согласно принятому закону, город Челябинск наделяется статусом городского округа. С 1 октября 2024 года администрации и главы внутригородских районов прекращают свою работу. Полномочия советов депутатов внутригородских районов прекращаются со дня первого заседания Челябинской городской думы первого созыва.

До второго воскресенья сентября 2024 года устанавливается срок избрания депутатов Челябинской городской думы на пять лет. В течение трех месяцев со дня первого заседания Челябинской городской думы первого созыва устанавливается срок полномочий главы города.

Изменения в Устав города Челябинска необходимо внести до 20 июня 2024 года. Депутаты Законодательного собрания поддержали законодательную инициативу коллег. Ранее спикер ЗСО Олег Гербер в интервью главному редактору радио «Business FM Челябинск» Андрею Фролову рассказал, что районы города никуда не денутся.

«Главу района теперь будет, очевидно, назначать глава муниципалитета, то есть глава Челябинска, а не выбирать и утверждать собрание депутатов в районе», — пояснил он.

Олег Гербер также привел примеры, когда районные депутаты смешивали хозяйственную деятельность с политической.