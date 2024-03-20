Депутаты ЗСО дали старт ликвидации семи районов в Челябинске

Полномочия администраций муниципалитетов прекращаются с 1 октября 2024 года

В Законодательном собрании региона на следующей неделе рассмотрят вопрос о преобразовании статуса города Челябинска. В комитете по самоуправлению сегодня рассмотрели закон о лишении полномочий и полной ликвидации администрации районов и районных советов депутатов. Закон рекомендовали принять в первом и третьем чтении. Председатель комитета Анатолий Брагин пояснил, что изменится для челябинцев в этом случае.

Реформа, которую приняли в областном центре 10 лет назад, о выделении в статусы муниципалитетов семи районов Челябинска показала свою неэффективность. Летом прошлого года челябинские депутаты инициировали преобразование города и лишение статуса округа с внутригородским делением. Они посчитали, что процедура финансирования семи районов из бюджета города и региона лишь затягивает решение проблем и закупочный процесс.

С этим выводом согласен и председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Заксобрания Анатолий Брагин.

«Люди будут знать, что в этом крупном мегаполисе есть одна власть — челябинская городская. В этом и есть суть преобразований. Это приведет к консолидации бюджета, одноуровневой системе власти. Будет глава со своим аппаратом и представителями в районах, одна Челябинская городская дума. Сегодня дается старт этой реформы, где рассмотрены все соответствующие законопроекты»,— пояснил Анатолий Брагин для информагентства.

С 1 октября 2024 года прекратятся полномочия администрации и глав внутригородских районов. А со дня первого заседания Челябинской городской думы первого созыва завершат свою деятельность и советы депутатов внутригородских районов.

«Срок избрания депутатов Челябинской городской думы устанавливается не позднее второго воскресенья сентября 2024 года, а главы города — в течение трех месяцев со дня первого заседания Челябинской городской думы первого созыва»,— пояснили в Заксобрании.

Депутаты комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали законопроект к принятию на ближайшем заседании в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.