Депутаты Заксобрания Челябинской области пересмотрят работу с районами и округами

Олег Гербер рассказал о перестройке в деятельности парламента и исполнении наказов избирателей

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер в ходе пресс-конференции 14 сентября рассказал о работе в аппарате парламента и о новых подходах, которые депутаты внедряют. Так, речь зашла о распределении внимания и денег на решение проблем территорий, за которыми закреплены избранники.

Олег Гербер возглавил Законодательное собрание Челябинской области в августе этого года. По его словам, пока выводы делать рано, но своими наблюдениями он поделился с журналистами региональных изданий. Например, новый спикер рассказал, что планирует изменения во внутренней работе аппарата ЗСО.

«Бурю негодования у меня вызывает отсутствие горизонтального взаимодействия в системе парламента: когда человек из одного отдела не может без бумажки обратиться к начальнику из другого. Вот это я планирую менять», — пояснил он.

Однако спикер отметил, что традиции, выстроенные предшественниками, нужно сохранять. А овации больше касаются «внутренней кухни». Олег Гербер пояснил, что идет ремонт малого зала заседаний, будут внедрены современные технологичные процессы в ход заседаний.

Ответил председатель ЗСО и на вопрос журналистов о распределении внимания депутатов к избирательным округам, к которым они относятся. Например, сам Олег Викторович избран от Коркинского округа.

«Я туда должен ездить как депутат и проводить приемы, и я это буду делать. Но как председатель я также буду встречаться с жителями других территорий», — пояснил он.

По мнению спикера, работа депутатов в округах нуждается в некой математической модели: как, кому и что вручать с точки зрения наград или распределения средств на исполнение наказов избирателей.

«Будем следить за тем, чтобы районы обиженными не оставались. Справедливое отношение ко всем территориям — моя основная задача. Мы сейчас усиливаем внимание к работе депутатов. Особенно к тем, кто не проводят приемы граждан, пропускают заседания без уважительной причины. Вот такое отношение к работе будет влиять на выделение средств им на реализацию наказов избирателей или на награды. Депутаты должны быть мотивированы и активны, потому что в противном случае на их мандаты можно найти более эффективных людей из тех территорий, чьи интересы они должны отстаивать», — ответил Олег Гербер.