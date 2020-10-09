Суд не стал смягчать наказание бывшему вице-мэру Чебаркуля

Алексей Сафонов отбывает срок за взятку в колонии строгого режима.

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Ходатайство бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова о смягчении наказания не удовлетворил Озерский городской суд. Экс-вице-мэр в настоящее время отбывает наказание в колонии строго режима. Рассмотрение ходатайства состоялось 9 октября 2020 года.

Алексей Сафонов был осужден в мае 2017 года по совокупности частей 5 и 6 статьи 290 «Получение взятки в крупном и особо крупном размере». Судом он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ему был назначен штраф в размере 11,1 миллионов рублей.

«Прокурор в суде возражал против удовлетворения ходатайства о замене неотбытой части срока исправительными работами, поскольку полученные данные свидетельствуют о том, что осужденный не встал на путь исправления. В частности, из всей суммы штрафа он погасил на момент рассмотрения ходатайства 168 тысяч рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Подобное ходатайство Алексей Сафонов подает не в первый раз. Отказ об удовлетворении ходатайства о смене наказания он получил в мае 2020 года. На данный момент срок неотбытого наказания бывшего заместителя главы Чебаркуля составляет 3 года 8 месяцев 3 дня.