Четыре челябинских эсера через суд оспорят отказ в регистрации на довыборах

Иски справедливороссов рассмотрит Калининский районный суд

В Калининский районный суд поступили исковые заявления кандидатов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Четыре члена партии выдвигались на довыборы в местный райсовет, однако все получили отказы из-за неверно поданных документов, сообщает пресс-служба районного суда.



Как следует из документов, размещенных на сайте Калининского райсуда, 13 августа здесь будет рассмотрено исковое заявление от Дмитрия Бельского, баллотировавшегося по округу № 18, и Дмитрия Иванова (округ № 21). 16 августа будет рассмотрено исковое заявление Анны Мадаминовой, выдвигавшейся по округу № 11. По округу № 6 в регистрации было отказано Илье Пермякову, по его иску заседание пока не назначено.

Как сообщало Первое областное информагентство, это не первый случай отказа в регистрации на местных выборах. Так, в Металлургическом районе Челябинска на довыборах в райсовет было отказано четырем кандидатам из девяти. Трем — по тому же принципу, что и в Калининском, из-за непредоставления всех документов, а вот представитель ЛДПР был отстранен из-за административного наказания, связанного с демонстрацией (или пропагандой) нацистской или экстремистской символики.