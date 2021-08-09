В Челябинске с довыборов в райсовет сняты четыре кандидата из девяти

Трое не предоставили в теризбирком необходимые документы, четвертый наказан за демонстрацию экстремистской символики

На довыборах в совет депутатов Металлургического района Челябинска серьезные изменения: территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации сразу четырем из девяти выдвинувшихся кандидатов. Как сообщила Первому областному информагентству председатель ТИК Дарья Шрубковская, трое из них не предоставили в избирком положенные бумаги.



«Представители КПРФ и „Коммунистов России“, а также самовыдвиженец Николай Сушков в положенный срок не сдали необходимые документы, зарегистрировать их не было никакой законной возможности. Четвертый кандидат, представитель ЛПДР Ринат Яминев, 24 марта 2021 года был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, он также не может участвовать в выборах», — сообщила Дарья Шрубковская.

Указанная председателем ТИК статья — демонстрация и пропаганда нацистской или экстремистской символики. Представитель ЛДПР Ринат Яминев, по всей видимости, был за это оштрафован. Кроме него из предвыборной гонки вылетели Александр Комиссаров («Коммунисты России»), Сергей Намеднев (КПРФ) и, как говорилось выше, самовыдвиженец Николай Сушков. Таким образом, на мандат районного парламентария по округу № 4 в Металлургическом районе остались претендовать самовыдвиженцы Данил Копасов и Павел Мартынов, единоросс Андрей Першин, кандидат от «Родины» Олег Петухов («Родина») и справедливоросс Ирина Сапогова.

Напомним, довыборы в райсовет пройдут параллельно с голосованием за депутатов Госдумы 17—19 сентября.