Челябинская область возвращается к доковидному уровню безработицы

Показатель в регионе ниже, чем в среднем по России и Уралу

Уровень зарегистрированной безработицы в Челябинской области в июне 2021 года был равен 1,3% от общей численности населения. Показатель — такой же, как в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса только начиналась. В среднем по Уралу уровень безработицы в июне был 1,5%, по России — 1,6%, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области со ссылкой на данные Челябинскстата.

Показатели безработицы в Челябинской области существенно ухудшились в апреле 2020 года после официального объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19. Тогда уровень безработицы за месяц увеличился с 1,3% до 2%. В августе-сентябре 2020 года показатели безработицы достигли 4,9%. С момента выхода на пиковый уровень регистрируемая безработица сократилась почти в четыре раза и вернулась к показателям начала весны 2020 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в Челябинской области выросла за январь — май текущего года на 6,7%, в реальном выражении — на 1,5%. Тему повышения уровня жизни жителей губернатор Алексей Текслер обсудил на встрече с президентом Владимиром Путиным во время его визита на Южный Урал. По словам главы региона, реальные зарплаты до конца года продолжат расти.