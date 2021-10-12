Челябинский политолог объяснил, почему Алексей Текслер — частый гость на федеральных совещаниях

Алексей Ширинкин считает, что участие губернатора в совещаниях президента и Госсовета на самые разные темы имеет четкое «региональное» обоснование

Челябинский политолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин рассказал Первому областному информагентству, почему в последние месяцы в федеральной повестке регулярно возникает имя губернатора Челябинской области. По версии Ширинкина, Алексей Текслер в глазах Москвы стал постоянным представителем губернаторского корпуса страны.



«Все темы, по которым Текслер принимает участие в совещаниях на федеральном уровне и высказывается там — в Госсовете или у президента, — так или иначе связаны с Челябинской областью. Южноуральский губернатор не выступает по поводу развития подводного флота или Северного потока: его предложения имеют четкую региональную привязку. Будь это в сфере научной, экономической или социальной — всё это сюжеты, которые есть у нас. Чаще всего Текслер ведет речь не о стратегии вообще по какой-то теме, а о практическом применении наработок региона, о региональной „кочке зрения“. Таким образом Текслер в глазах федерального центра выступает в роли четкого и последовательного спикера от регионов, представителя губернаторского корпуса, который пытается влиять на региональную политику государства. В какой-то степени это можно воспринять как конкуренцию тому же федеральному Минрегиону, но, замечу, случаев конфликта после выступлений нашего губернатора не было. И очень важно, что тезисы Алексея Текслера чаще всего одобряются на таких мощных площадках, как заседания Госсовета или совещания у президента, а не становятся поводом для каких-то политических скандалов», — отмечает Алексей Ширинкин.

Действительно, напомним, только за последнюю календарную неделю глава Челябинской области трижды выступал в Москве. 8 октября он принял участие в слушаниях Совета Федерации, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Челябинский губернатор выступил с четырьмя инициативами по формированию бюджета государства на ближайшие три года. 11 октября глава региона принял участие в совещании президента РФ с членами правительства по вопросу научно-технического развития агропромышленного комплекса страны. В тот же день Текслер выступал на комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ и предложил создать госпрограмму модернизации систем очистных сооружений и канализации.

В каждом из этих случаев действительно есть региональная привязка: Челябинская область, как и другие субъекты Федерации, кровно заинтересована в том, чтобы в условиях пандемии коронавируса федеральный бюджет оставался ориентированным на помощь регионам; Южный Урал принимает активное участие в испытаниях нового кросса отечественных мясных кур «Смена-9», наконец, о необходимости модернизации очистных сооружений того же Челябинска Алексей Текслер еще весной 2021 года говорил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время рабочей поездки зампредправительства РФ на Урал.