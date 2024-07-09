Челябинский облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы

Также продолжается прием документов на регистрацию от претендентов на посты в местном самоуправлении

В бюллетенях на выборах губернатора Челябинской области будет четыре фамилии.

Ранее избирательная комиссия региона зарегистрировала кандидатом действующего губернатора Алексея Текслера. Сегодня, 9 июля, приняла решение о регистрации кандидатов на пост высшего должностного лица области еще троих претендентов.

«Зарегистрированы выдвинутый политической партией „Зеленая альтернатива“ Степан Соловьев, выдвиженец ЛДПР Виталий Пашин и делегированный Компартией РФ Эльдар Гильмутдинов», — рассказали в избиркоме.

Ярославу Щербакову, выдвинутому политической партией «Яблоко», в регистрации отказано в связи с предоставлением недостаточного количества подписей в поддержку выдвижения.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября 2024 года.

Также на единый день голосования в регионе назначена 61 кампания по выборам в органы местного самоуправления. Здесь до 14 июля включительно продолжается выдвижение кандидатов. По данным на 9 июля, на 386 мандатов выдвинул свои кандидатуры 791 человек, в том числе на 37 депутатских мандатов в Челябинской гордуме претендуют 208 кандидатов, на должность главы сельского поселения Путь Октября — пятеро.