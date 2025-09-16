Сегодня, 16 сентября 2025 года, Челябинский облизбирком подвел общие итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона восьмого созыва, передает корреспондент ИА «Первое областное»
Члены комиссии признали выборы депутатов ЗСО по единому избирательному округу и по 30 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
По единому избирательному округу мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 20 мандатов, «Справедливая Россия» — четыре, «Новые люди» и ЛДПР — по два мандата, Партия пенсионеров и КПРФ — по одному мандату.
По одномандатным избирательным округам 28 мандатов выиграли единороссы, два — эсеры.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что явка на выборах в ЗСО Челябинской области составила 39,98%, участие в голосовании приняли 999 тысяч 738 южноуральцев.
Политологи и эксперты назвали убедительную победу «Единой России» свидетельством доверия населения курсу команды Текслера.