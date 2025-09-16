Челябинский облизбирком признал выборы в ЗСО состоявшимися и действительными

Итоги подведены в ходе 129‑го заседания

Сегодня, 16 сентября 2025 года, Челябинский облизбирком подвел общие итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона восьмого созыва, передает корреспондент ИА «Первое областное»

Члены комиссии признали выборы депутатов ЗСО по единому избирательному округу и по 30 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.

По единому избирательному округу мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 20 мандатов, «Справедливая Россия» — четыре, «Новые люди» и ЛДПР — по два мандата, Партия пенсионеров и КПРФ — по одному мандату.

По одномандатным избирательным округам 28 мандатов выиграли единороссы, два — эсеры.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что явка на выборах в ЗСО Челябинской области составила 39,98%, участие в голосовании приняли 999 тысяч 738 южноуральцев.

Политологи и эксперты назвали убедительную победу «Единой России» свидетельством доверия населения курсу команды Текслера.