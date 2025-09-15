Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за активное участие в выборах

Число проголосовавших выросло на 15% по сравнению с аналогичными выборами 2020 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность жителям региона, которые приняли участие в голосовании на выборах в Законодательное собрание и органы местного самоуправления. В своем телеграм-канале он отметил, что количество проголосовавших в этом году на 15% превысило показатели на аналогичных выборах 2020 года.

«Цифра дня — 999 738 жителей Челябинской области приняли участие в выборах депутатов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления. Отмечу также, что выборы прошли открыто и легитимно. Благодарю каждого, кто отдал свой голос и проявил активную гражданскую позицию», — написал он.





Глава региона подчеркнул: партия «Единая Россия» укрепила свои позиции, получив более 54% голосов избирателей, и победила в 28 округах из 30.

«Фракция партии в новом созыве Законодательного собрания займет 80% мандатов. Новый состав депутатов — это обновленная, молодая, но уже опытная команда профессионалов, многие из которых прошли СВО. Они будут надежно защищать интересы жителей области», — сказал он.

Алексей Текслер отметил: воспринимает итоги выборов как доверие к действующей команде, как поддержку курса развития региона:

«Продолжаем работу, реализуем все намеченные планы и сделаем Южный Урал еще сильнее и успешнее».