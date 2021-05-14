Челябинская область получит финансирование на строительство инфраструктуры

Средства утверждены в рамках конкурса по программе «Стимул»

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным развитие инфраструктуры в УрФО.

Рабочая встреча была посвящена вопросам развития инфраструктуры регионов Уральского федерального округа. Особый акцент был сделан на применении новых финансовых механизмов. Например, в Тюменской области будет запущен пилотный проект инфраструктных облигаций.

Минстрой России утвердил для Уральского федерального округа финансирование 27 объектов, участвующих в программе «Стимул». Все они прошли конкурсный отбор и утверждены на финансирование. Среди них 6 объектов будут построены в Челябинской области.

«Всего за счёт программы „Стимул“ в период до 2024 года планируемый ввод жилья в УрФО составит 2,1 млн кв м. За 2020 год на территории Уральского федерального округа введено в эксплуатацию 6,954 млн. кв м жилья, из которых многоквартирных домов — 3,96 млн кв м. Следует отметить, что в 2020 году регионы Уральского федерального округа построили жилья по сравнению с 2019 годом больше на 3,3%. При этом план за 2020 год перевыполнен на 3,8%», — поясняет пресс-служба аппарата полномочного представителя.

В ходе встречи руководители обсудили порядок отбора и контроля проектов по строительству жилья, на реализацию которых регионам могут быть направлены инфраструктурные кредиты. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализуются 12 проектов-победителей.