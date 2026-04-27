Антон Рыжий заявился на предварительное голосование ЕР для выборов в Госдуму

Важным направлением своей работы он назвал трансляцию ценности многодетности

27 апреля региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат Челябинской городской думы, главный врач детской поликлиники № 8 имени Александра Невского Антон Рыжий подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную думу РФ.

Главным мотивом своего выдвижения он назвал семью и желание транслировать ценности многодетности.





«Самое главное — это семья. Россия — это большая семья, многонациональная. А партия „Единая Россия“ — это про взаимовыручку, любовь, многодетность и про то, что именно такие простые люди земли, врачи, учителя должны менять нашу реальность», — сказал Антон Рыжий.

Отвечая на вопрос о конкретных инициативах, он подчеркнул, что сам является примером: он и его супруга ждут седьмого ребенка. По его словам, все семьи должны быть многодетными, потому что государство должно понимать: страна — это люди на ее территории. Если в семье из двух родителей рождается меньше двух детей, то страна не развивается. Поэтому только три ребенка дают возможность России двигаться вперед. Это самая реальная инициатива, и он не просто выдвигает ее, а показывает пример.





Главный врач также подчеркнул, что партийцы должны не говорить, а делать. В качестве доказательства он привел результаты партийного проекта «Здоровое будущее», в рамках которого, по его словам, удалось создать одну из лучших детских поликлиник не только в области, но и в России.

«Вот эти инновации мы готовы нести дальше. Объяснять, как в условиях жесткого дефицита можно сделать эффективную, яркую, игровую систему здравоохранения, потому что мы это уже сделали и сделаем на всю Россию», — отметил Антон Рыжий.

Предварительное голосование «Единой России» традиционно пройдет в конце мая 2026 года. На него уже подали заявление несколько претендентов из Челябинской области. Победители представят партию на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре.