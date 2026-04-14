Евгений Илле заявился на предварительное голосование ЕР для выборов в Госдуму

Он предполагает баллотироваться по Челябинскому округу

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Евгений Илле зарегистрировался для участия в предварительном голосовании «Единой России», которое определит кандидатов от партии на выборах в Государственную думу РФ. Документы он подал в день рождения — 14 апреля 2026 года.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Виталий Маслов поздравил парламентария с двойным событием.





Сам депутат рассказал, что решение баллотироваться стало логичным продолжением его пятилетней работы в Законодательном собрании.

«Очень многое сделано на региональном уровне, но есть задачи, которые надо выполнять на федеральном уровне. И те задачи, которые партия в Челябинской области будет ставить передо мной, будут выполняться», — отметил Евгений Илле.

Он также обозначил ключевые направления возможной работы в случае избрания.





«Самое главное направление — это деятельность, направленная на улучшение жизни людей. Это, естественно, медицина, образование, дороги, ЖКХ и экономическое развитие региона», — перечислил кандидат.

Евгений Илле будет участвовать в отборе по Челябинскому избирательному округу. В его состав входят Тракторозаводский, Центральный и Калининский районы Челябинска, а также Сосновский, Чебаркульский и Пластовский муниципальные округа.

Предварительное голосование «Единой России» традиционно пройдет в конце мая, его победители представят партию на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.