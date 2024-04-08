Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль покинул свою должность. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.
«Глава региона поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области. В региональном правительстве Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьезно модернизировать систему ЖКХ. Алексей Текслер представил Сергея Шаля к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Новым заместителем губернатора области назначили главу Копейска Андрея Фалейчика, который руководит городским округом с июня 2019 года. Ранее он работал в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.