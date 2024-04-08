Сергей Шаль покинул должность замгубернатора Челябинской области

На его место назначили мэра Копейска Андрея Фалейчика

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль покинул свою должность. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.



«Глава региона поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области. В региональном правительстве Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьезно модернизировать систему ЖКХ. Алексей Текслер представил Сергея Шаля к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новым заместителем губернатора области назначили главу Копейска Андрея Фалейчика, который руководит городским округом с июня 2019 года. Ранее он работал в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.