Алексей Текслер: Жизнь в Донбассе восстанавливается

Губернатор Челябинской области подвел итоги визита в Волноваху

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Волноваху. В своем телеграм-канале он отметил, как много позитивных изменений произошло в городе-побратиме по сравнению с первой поездкой.

Напомним, Алексей Текслер в эти дни работает на Донбассе. Сегодня глава региона открыл новый детский сад в Волновахе, провел рабочее совещание по подготовке к отопительному сезону и проконтролировал восстановление социальных объектов в Ясиноватой.

Сегодня Алексей Текслер посетил школу № 6 в Волновахе. В первый его визит, два месяца назад, ее состояние было удручающим: в здание попадали снаряды. Сейчас она практически готова к открытию, в начале сентября ученики приступят к занятиям.

Алексей Текслер отметил, что восстановлением города занимаются и федеральные структуры. Челябинская область проводит ремонты в школах, больнице, детских садах. В Волновахе работают челябинские педагоги и врачи. Сегодня первоклассникам вручили ранцы.

«Кратко по итогам работы в Волновахе — ещё одном нашем городе-побратиме на Донбассе. Мирная жизнь тут налаживается. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем дороги, строим новый дом. По сравнению с первой моей поездкой много позитивных изменений. Все вместе возрождаем город и полноценную жизнь», — резюмировал глава региона.