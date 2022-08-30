Алексей Текслер открыл в Волновахе новый детский сад

Челябинская область восстанавливает социальные объекты города

«Открытие детского сада — шаг к новой жизни. Мы понимаем: что бы ни случилось, какие бы проблемы ни возникли, мы вместе, а значит, обязательно справимся»,

— подчеркнул глава региона.

«Мы заезжали, ФАПы посечены осколками, рядом были разрывы, боевые действия, там принимают пациентов. Первоначально в планах этих объектов не было, но мы эту работу доведем до логического конца»,

— пояснил губернатор.