Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Донбасс посетил город Волноваху, где проверил ход работ по восстановлению социальных объектов, а также принял участие в открытии нового детского сада на 35 детей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.
В настоящее время в Волновахе восстанавливают три детских сада, школу и стоматологическую поликлинику. Алексей Текслер отметил, что на большинстве объектов работы находятся на финальной стадии. Так, в здании школы уже идет чистовая отделка и начинают разгружать мебель. В ближайшее время школа начнет работать.
Совместно с заместителем секретаря генсовета, председателем штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анной Кузнецовой губернатор открыл новый детский сад № 3 «Чебурашка», который рассчитан на 35 детей.
«Открытие детского сада — шаг к новой жизни. Мы понимаем: что бы ни случилось, какие бы проблемы ни возникли, мы вместе, а значит, обязательно справимся»,— подчеркнул глава региона.
Помимо образовательных учреждений и стоматологии Челябинская область восстановит в Волновахе два фельдшерско-акушерских пункта.
«Мы заезжали, ФАПы посечены осколками, рядом были разрывы, боевые действия, там принимают пациентов. Первоначально в планах этих объектов не было, но мы эту работу доведем до логического конца»,— пояснил губернатор.
Детские сады и стоматологическую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в октябре. В середине сентября завершатся работы на объектах дорожного строительства, в городе установят уличное освещение. Кроме того, к декабрю в Волновахе завершится строительство многоквартирного дома.
Напомним, что ранее Алексей Текслер во время поездки в Донбасс посетил город Ясиноватую, где также проконтролировал восстановление социальных объектов и провел совещание по подготовке к зиме.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес