Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику (ДНР). Там он провел совещание с главой администрации города Ясиноватая и заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерием Леоновым, где обсудили ситуацию с ЖКХ и подготовку социальных объектов к осенне-зимнему периоду, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе регионального правительства.
«Ясиноватая, как и Волноваха, — это те муниципалитеты, которым мы помогаем и делаем это так же, как готовимся к зиме и решаем проблемы у нас в Челябинской области»,— отметил Алексей Текслер.
У каждой котельной в Ясиноватой будет своя скважина, для того чтобы гарантированно обеспечить их водой. Челябинская область подготовит в зиме все электрические подстанции, а также обеспечит замену окон не только в социальных объектах, но и в многоквартирных жилых домах там, где в этом есть необходимость. Кроме того, для бесперебойного водоснабжения жителей питьевой водой регион направит в город специальные автоцистерны.
Алексей Текслер также осмотрел социальные объекты, которые восстанавливает Челябинская область: две школы, два детских сада, центральную районную больницу, — а также объекты дорожного строительства. Глава региона отметил, что работы по объектам должны быть завершены до 15 октября. Чтобы уложиться в сроки, губернатор поставил задачу увеличить на ряде объектов число работников.
«Специалисты, которые приехали сюда из Челябинской области, продолжают работать. Очень важно, чтобы рабочие были в безопасности, насколько это можно сделать в этих условиях. Здесь и местные власти, и военные помогают. Мы тоже за этим очень внимательно следим и очень благодарны нашим ребятам, строителям из Челябинской области, что они помогают Ясиноватой в восстановлении социальных объектов», — подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор принял решение направить дополнительное финансирование на приобретение современного оборудования для детских садов и школ. Кроме того, глава региона поставил задачу выделить средства на ремонт фасада школы № 7 и приобрести для нее интерактивную классную доску. Также по поручению Алексея Текслера все первоклассники Ясиноватой будут обеспечены наборами для школы.
Напомним, что ранее в Ясиноватую из Челябинской области доставили оборудование для подготовки к отопительному сезону, а также стройматериалы.
О личных впечатлениях журналиста ИА «Первое областное» от поездки в Ясиноватую вы можете узнать из его недавнего репортажа.
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