Челябинская область поможет Ясиноватой подготовиться к зиме — Алексей Теслер

Глава региона вернулся из Донбасса, где проконтролировал восстановление социальных объектов

«Ясиноватая, как и Волноваха, — это те муниципалитеты, которым мы помогаем и делаем это так же, как готовимся к зиме и решаем проблемы у нас в Челябинской области»,

— отметил Алексей Текслер.

«Специалисты, которые приехали сюда из Челябинской области, продолжают работать. Очень важно, чтобы рабочие были в безопасности, насколько это можно сделать в этих условиях. Здесь и местные власти, и военные помогают. Мы тоже за этим очень внимательно следим и очень благодарны нашим ребятам, строителям из Челябинской области, что они помогают Ясиноватой в восстановлении социальных объектов»,

— подчеркнул Алексей Текслер.