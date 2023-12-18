Алексей Текслер вошел в состав Госсовета партии «Единая Россия»

Съезд провел ротацию

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер и руководитель регионального исполкома Челябинского реготделения партии Денис Моисеев вошли в состав Госсовета партии. О результатах проведенной ротации сообщает официальный сайт партии «Единая Россия».

XXI съезд партии прошел накануне. Его делегаты выбрали новый состав Генсовета, в него вошли политики федерального и регионального уровня, депутаты и общественники. Из состава Госсовета вывели 46 человек. Им на смену выбрали новых кандидатов. В Госсовет партии вошли губернатор Алексей Текслер и Денис Моисеев. В ходе работы съезда делегаты поддержали решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента. Ранее это заявление прокомментировал Алексей Текслер и выразил свою поддержку главе государства.