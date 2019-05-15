/ Алексей Текслер проведет областное совещание в прямом эфире

Врио губернатора встретится с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

16 мая руководитель области — Алексей Текслер проведет областное совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

Первым на встрече выступит Виктор Тупикин, исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры региона, с докладом об итогах прохождения отопительного сезона 2018−2019 годов и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону в городах и районах области. Также и.о. доложит о проведении весенних субботников в населенных пунктах.

Следующим Александр Кузнецов, исполняющий обязанности министра образования и науки области, сообщит об организации летней оздоровительной кампании в 2019 году.

Также на встрече о подготовке к переходу на цифровое вещание в Челябинской области проинформирует Александр Козлов, исполняющий обязанности министра информтехнологий и связи.

Присоединиться к прямой трансляции можно 16 мая в 10:00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».