/ Аппаратное совещание мэра Челябинска в прямом эфире

В повестке встречи распоряжение Алексея Текслера устранить мусор после субботников в трехдневный срок.

20 мая в администрации города пройдет аппаратное совещание с главами челябинских районов и руководителями подразделений администрации, которые доложат мэру Владимиру Елистратову о результатах своей работы за предыдущую неделю и расскажут о планах на ближайшую.

Главной темой станет уборка мусора после проведенных субботников в Челябинске. На последнем совещании Алексея Текслера с главами муниципальных образований руководитель региона остался недоволен последствиями организованных уборок и дал распоряжении устранить их в ближайшее время.

Присоединиться к трансляции совещания можно 20 мая с 9:00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».