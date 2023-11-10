Алексей Текслер предложил предприятиям взять наставничество над всеми колледжами в Челябинской области

В специальном форуме принял участие и помощник президента России Игорь Левитин

Практика Челябинской области в реализации программы «Профессионалитет» стала успешным кейсом в ходе Всероссийского форума наставников — 2023. Помощник президента России, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев обсудили с предприятиями-наставниками дальнейшее развитие направления. Алексей Текслер предложил увеличить финансирование проекта на федеральном уровне, рассказал о продвижении программы наставничества на Южном Урале до каждого учреждения СПО. Подробнее — в материале.

Встреча с представителями южноуральских предприятий: Автомобильного завода «УРАЛ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «Модерн Гласс», АО «КОНАР», ПАО «ММК» и других — прошла в Челябинске в ходе форума наставников. Все эти компании стали партнерами южноуральских техникумов, колледжей и вузов и не просто помогают готовить специалистов для производства, но и взращивают себе кадры.

Челябинская область стала лидером по стране среди регионов-участников программы «Профессионалитет»: на Южном Урале самое большое количество площадок для практической подготовки специалистов-выпускников. Причем такие учебные учреждения распределены по всей области, а не только сконцентрированы в Челябинске.

В ходе форума губернатор Алексей Текслер рассказал, как программа реализуется в регионе и как областные власти помогают предприятиям принимать в ней участие. Речь шла прежде всего о специальном инвестиционном вычете. 70 процентов вложений предприятиям возвращаются.

Он также пояснил, что из регионального бюджета наставники получают доплату — более двадцати тысяч рублей.

«Более 300 человек у нас включены в эту программу. Мы видим обратную связь от предприятий, здесь лучшие примеры у нас находятся, их опыт может быть использован на федеральном уровне. Форум позволит нам наработать практики и решения, которые дальше пригодятся во всей стране», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер предложил рассмотреть на площадке Государственного Совета вопрос об увеличении финансирования программы «Профессионалитет».

«В Челябинской области каждый колледж или техникум должен иметь предприятие-партнера. Фактически „Профессионалитет“ реализуется у нас и в региональном масштабе»,— добавил Алексей Текслер.

Этот опыт демонстрирует эффективность наставничества в части воспроизводства трудовых ресурсов и решения кадрового дефицита.

«Этот год объявлен Годом педагога и наставника. В конце года планируется заседание Государственного Совета по этому вопросу. Мы вместе со всеми членами Государственного Совета, правительства, экспертами будем обсуждать итоги года. Наставничество — это не только про то, чтобы вести за собой, поддерживать психологически, здесь важно, чтобы компетенции были поданы человеком, который соответствует всем необходимым качествам», — отметил Игорь Левитин.