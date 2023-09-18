В Магнитогорске открыли новую мастерскую проекта «Профессионалитет»

Оборудовать учебный класс помогли социальные партнеры вуза

В многопрофильном колледже МГТУ имени Носова в рамках проекта «Профессионалитет» открыли новую мастерскую монтажа и наладки электрооборудования. Оборудовать учебный класс помогли партнеры вуза — компания «Темп-РОСС» и строительная компания «Магнат», сообщают в вузе.

«Открытие таких мастерских очень важно, ведь при обучении здесь используется современное оборудование, такое же, с каким придется работать выпускникам уже на промышленных предприятиях. Кроме того, наши ребята будут проходить практику на предприятиях партнеров», — заявил ректор МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрий Терентьев.

Мастерская оборудована электрическими аппаратами и оборудованием, с помощью которых студенты будут отрабатывать практический навык сборки различных схем пуска двигателя, а также навыки наладки и технического обслуживания электрического оборудования.

Напомним, образовательно-производственный кластер «Профессионалитет» — это инновационная образовательная среда с уникальными образовательными программами, основной целью которой является подготовка квалифицированных кадров для предприятий Челябинской области.

В сентябре на Южном Урале также открыли четыре новых кластера по программе «Профессионалитет», а в Челябинске — Центр опережающей профессиональной подготовки, который будет координировать подготовку кадров для предприятий всего региона.