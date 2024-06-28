Алексей Текслер подал документы кандидата на пост губернатора Челябинской области

Он был выдвинут партией «Единая Россия»

Сегодня, 28 июня, Алексей Текслер первым пришел в избирательную комиссию и подал пакет документов в рамках процедуры регистрации на должность губернатора Челябинской области, сообщили в облизбиркоме.



Кандидатура Алексея Текслера на должность губернатора выдвинута Челябинским региональным отделением политической партии «Единая Россия».

«Хочу сказать спасибо депутатам органов местного самоуправления за успешное прохождение муниципального фильтра, который предусмотрен по закону. В кандидаты меня выдвинула „Единая Россия“, но, разумеется, я работал, работаю и буду работать на благо всех жителей Челябинской области вне зависимости от политических предпочтений», — сказал Алексей Текслер.

Действующий губернатор представил свою программу на сессии Законодательного собрания области, а также подвел итоги пяти лет прошедшей работы. Сегодня, по словам Текслера, перед ним стоит задача развивать регион, сделать его регионом абсолютных возможностей и двигаться вперед.

Напомним, Алексей Текслер сообщил о своем намерении идти на выборы губернатора Челябинской области в ходе встречи на медиафестивале. 13 июня, после окончания ежегодного обращения губернатора Челябинской области к депутатам ЗСО, прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России», на котором генсовет партии поддержал кандидатуру Алексея Текслера для выдвижения на новый губернаторский срок.