«Единая Россия» получит абсолютное большинство мандатов в новом созыве Госдумы

На долю других партий по федеральным спискам придется 99 мест

Судя по числу полученных голосов избирателей, в новом созыве нижней палаты российского парламента конституционное большинство получит «Единая Россия», сообщает пресс-служба Центризбиркома.



Официально итоги выборов будут подведены только 24 сентября. Однако уже сейчас эксперты ЦИК и партий — участников выборов посчитали, сколько мандатов придется на долю каждого политического объединения.

В Государственную думу России входит 450 депутатов. 225 из них избираются по одномандатным округам, где граждане голосуют за конкретных людей. Вторая половина мандатов распределяется между членами федерального и региональных списков партий-участников в зависимости от набранного ими числа голосов.

Судя по результатам подсчета голосов, в голосовании по одномандатным округам однозначно лидируют единороссы: представители партии победили в 198 округах из 225. В Челябинской области, напомним, кандидаты от ЕР одержали верх в четырех округах из пяти. Еще девять мандатов завоевали одномандатники от КПРФ, 8 — кандидаты от «Справедливой России — За Правду», в двух округах победили либерал-демократы. Кроме того, в одномандатных округах в разных регионах победили пять кандидатов-самовыдвиженцев, по одному месту достается также представителям трех непарламентских партий - «Родины», «Партии Роста» и «Гражданской платформы».

Мандаты по спискам распределяются следующим образом: 126 мест достанется «Единой России», 48 — КПРФ. ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» получают по 19 мандатов. Наконец, новичок в Госдуме, партия «Новые люди», будет представлена в новом созыве 13 депутатами.

Согласно российским законам, в Госдуму могут войти не более 15 членов федерального списка партии, остальные места достанутся кандидатам из региональных списков. Как они будут распределены, партии пока не сообщали.