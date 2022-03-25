Общественники выявили больше десятка нечищеных дорог в Челябинской области

Недобросовестных подрядчиков назвали в Общественном народном фронте

В Челябинской области эксперты Общественного народного фронта проверили региональные дороги. Они оценили, как подрядчики содержат трассы в зимний и весенний периоды. Оказалось, в регионе больше десятка трасс находятся в ненадлежащем состоянии — на них отмечены высокие риски аварийности из-за снежных валов, наледи, засыпанных снегом светоотражающих элементов. В народном фронте направили реестр выявленных нарушений заказчику — в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, сообщает пресс-служба регионального народного фронта.

Эксперты Общественного народного фронта посчитали компании «Союз Автодор» и «ЭлектроСтрой» неспособными своевременно обеспечить безопасное и свободное движение транспорта на обслуживаемых участках.

«Так, из-за недобросовестного подхода подрядчика „ЭлектроСтрой“ были заблокированы съезды с дорог на участках село Кочердык — село Горелое, Чудиново — Большеникольское и поселок Свободный — трасса Троицк — Октябрьское. Движение здесь невозможно из-за гигантских снежных валов», — отметили общественники.

По данным народного фронта, фактически работы вместо ООО «ЭлектроСтрой» выполняет подрядчик ООО «Стройтех». В Челябинске последняя организация год назад получила предписания от мэрии за нарушение условий контракта по обслуживанию дорог.

Общественники обследовали дорогу Красноуфимск — Арти-Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли. Ее обслуживает подрядчик «Союз Автодор», на протяжении всего участка длиной около 30 км не очищено барьерное ограждение и дорожные знаки.

«Также „Союз Автодор“ обязан был устранить наледь на автодороге Пороховое — Юшково — Огневское в течение шести часов после образования, однако не сделал этого», — отметили эксперты народного фронта.

Компания обслуживает и объекты Тюбук — Кыштым и Аракуль — Вишневогорск, где зафиксированы неочищенные барьерные ограждения и дорожные знаки.

«Госконтрактами предусмотрено обеспечение 100% готовности дорожной техники к 1 ноября каждого года, поэтому оправдания вроде нехватки ресурсов не могут приниматься во внимание. Не нужно брать контракты, которые вы не способны исполнить должным образом», — заявил руководитель регионального исполкома народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Список выявленных нарушений общественники направили в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее в народном фронте проверили, как в городах Челябинской области содержатся общественные пространства: скверы, парки, детские площадки.