В Челябинской области назвали города-аутсайдеры по уборке снега

Рассказываем, где, по мнению экспертов, самая запущенная ситуация

Общественники Челябинской области проверили, как в регионе содержат городские пространства, благоустроенные 1—2 года назад. Оказалось, что скверы, парки и детские площадки, на которые были потрачены миллионы рублей, в зимний период просто завалены снегом. Ни о каком комфорте не может идти речи там, где качели, которые установили по программе «Комфортная городская среда», застыли во льду, считают эксперты общественного народного фронта.

Активисты народного фронта проверили, как в регионе содержат общественные территории: парки, скверы, зоны отдыха, детские площадки и дворы. В некоторых городах в зимние месяцы эти пространства оказались недоступны для жителей.

«Сугробы, под которыми не найти скамейку, гигантские снегосвалки на площадках для игр и травмоопасные ледяные глыбы рядом с качелями — таковы результаты содержания дворов и общественных пространств, благоустроенных по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“ на Южном Урале», — прокомментировали работу активистов представители регионального движения.

Самыми провальными территориями в этом плане оказались Челябинск, Златоуст, Верхний Уфалей и Копейск.

Так, в Верхнем Уфалее в 2020 году реконструировали набережную. Малые архитектурные формы, скамейки и фонари не выдержали первой зимы и развалились.

«Только на первом этапе работ было потрачено 30 млн руб. Местным властям пришлось объясняться, по какой причине они приняли некачественные работы. Очевидно, чиновники решили перестраховаться и в новом зимнем сезоне 2021—2022 решили вопрос радикально: набережную просто не чистили, чтобы к скамейкам и фонарям было не подобраться», — рассказали в аппарате регионального отделения.

Общественники пояснили, что отыскать архитектурные формы под сугробами невозможно, скамейки целиком вросли в снег. Похожие методы использованы в Челябинске, Копейске и Златоусте. В народном фронте сделали список таких мест по адресам.

«Подобное отношение к содержанию объектов идет вразрез с самой идеей программы „Формирование комфортной городской среды“. О каком комфорте может идти речь, если люди элементарно не могут отыскать в сугробах скамейку или вынуждены своими руками расчищать карусель, вмерзшую в лед? При этом средства на реализацию программы тратятся колоссальные», — заявил эксперт народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Общественники передали список нарушений главам муниципалитетов и в управляющие компании с требованием обеспечить качественное и своевременное содержание благоустроенных территорий, которыми, по факту, невозможно полноценно пользоваться.



Напомним, ранее глава Челябинска Наталья Котова поручила ускорить уборку снега.