Губернатор Челябинской области встретился с новыми заместителями

Как распределились зоны ответственности в правительстве региона.

В правительстве Челябинской области состоялось совещание губернатора с новыми заместителями. Алексей Текслер рассказал, как распределятся полномочия, анонсировал создание новых ведомств в правительстве. Все изменения были приняты, учитывая интересы жителей региона и приоритеты развития Российской Федерации.







Иван Куцевляк будет курировать министерство экономического развития; министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов; главное управление по труду и занятости населения, а также новое ведомство — министерство международного и межрегионального сотрудничества.





В ведении Станислава Мошарова будут министерства образования и науки; здравоохранения; физической культуры и спорта, а также новая структура — главное управление по туризму.





В зоне ответственности Андрея Фалейчика будет министерство дорожного хозяйства и транспорта; министерство строительства; главное управление жилищной инспекции; главное управление государственного строительного надзора, а также новые ведомства — министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий и министерство жилищно-коммунального хозяйства.





За Вадимом Евдокимовым останутся министерство культуры; министерство социальных отношений; государственный комитет по делам ЗАГС; государственный комитет по делам архивов и новое министерство молодежной политики.





Роман Воллерт станет заместителем губернатора по внутренней политике.





Алексей Фартыгин будет курировать министерство общественной безопасности и главное управление юстиции;





В ведении Александра Козлова будут министерство информационных технологий, связи и цифрового развития и министерство экологии.





Сферы ответственности Татьяны Кучиц останутся близкими: министерство тарифного регулирования и энергетики; министерство имущества; главное управление лесами; государственный комитет охраны объектов культурного наследия.





Алексей Кобылин займет должность заместителя губернатора — министра сельского хозяйства. Помимо профильного министерства будет курировать деятельность нового главного управления ветеринарии.





Александр Лазарев останется куратором развития новых территорий.



Новые ведомства станут самостоятельными единицами.



«Важные задачи стоят перед нами в инфраструктурной сфере. Модернизация жилищно-коммунального хозяйство — одна из главных. Этим объясняется создание нового министерства ЖКХ. И учитывая необходимость комплексного развития территорий, а также развитие по поручению Президента опорных пунктов и подготовку мастер-планов агломераций, принято решение о создании министерства архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, которое займется данными вопросами в регионе. Аналогичные решения приняты в направлении туризма и сельского хозяйства», — отметил губернатор.

Автор: Александр Серов