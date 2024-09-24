Алексей Нечаев сохранил должность министра дорожного хозяйства Челябинской области

Алексей Текслер вновь назначил его главой ведомства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министром дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева. Таким образом, последний сохранил свою должность в качестве главы ведомства. Постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Напомним, по правилам перед инаугурацией губернатора региональное правительство слагает свои полномочия. На минувшей неделе Алексей Текслер вновь стал главой Челябинской области, и сейчас он формирует новый состав правительства. Например, временно исполнять обязанности министра общественной безопасности Челябинской области будет Николай Зубарев. Ранее министром была Светлана Костина.

Кроме того, накануне Алексей Текслер встретился с новыми заместителями губернатора.