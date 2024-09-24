В Челябинской области назначили исполняющего обязанности министра общественной безопасности

Им стал Николай Зубарев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил врио министра общественной безопасности региона. Им стал Николай Зубарев, который занимает должность заместителя министра ведомства. При этом он продолжит работать в качестве заместителя. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«До назначения министра общественной безопасности Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Николая Зубарева, заместителя министра общественной безопасности региона, без освобождения от основных должностных обязанностей»,— говорится в документе.

Ранее должность министра на протяжении трех лет занимала Светлана Костина.

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