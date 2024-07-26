Александра Лазарева наградили медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Постановление подписал губернатор

Губернатор Алексей Текслер наградил своего заместителя Александра Лазарева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечаются «особые заслуги в сфере государственного управления, многолетний добросовестный труд» Александра Лазарева. 25 июля ему исполнилось 50 лет.

Александр Лазарев в 2015—2020 годах был главой Южноуральского городского округа. В 2020 и 2021 годах — первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, а с ноября 2021-го до июня 2023-го — председатель ЗСО. Затем стал заместителем губернатора. Курирует восстановление инфраструктуры в Ясиноватой и Волновахе в Донецкой Народной Республике. Это подшефные города региона.