Губернатор Алексей Текслер наградил своего заместителя Александра Лазарева медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе отмечаются «особые заслуги в сфере государственного управления, многолетний добросовестный труд» Александра Лазарева. 25 июля ему исполнилось 50 лет.
Александр Лазарев в 2015—2020 годах был главой Южноуральского городского округа. В 2020 и 2021 годах — первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, а с ноября 2021-го до июня 2023-го — председатель ЗСО. Затем стал заместителем губернатора. Курирует восстановление инфраструктуры в Ясиноватой и Волновахе в Донецкой Народной Республике. Это подшефные города региона.