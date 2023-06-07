Опыт работы мэром и председателем ЗСО пригодится Александру Лазареву на посту вице‑губернатора

Эксперты прокомментировали переход спикера областного парламента в региональное правительство

Алексей Текслер принял кадровое решение, оптимизирующее работу его команды в нынешних условиях. Об этом заявил политолог Александр Мельников, прокомментировавший будущий переход спикера Заксобрания области Александра Лазарева на работу в региональное правительство в качестве вице-губернатора. По словам эксперта, решение было принято как под текущие задачи, так и с прицелом на 2024 год, когда пройдут ключевые выборные кампании, передает ИА «Первое областное».

«Речь идет именно о внутрикомандной перенастройке направлений работы, потому что очевидно, что и Лазарев остается членом губернаторской команды, и новый спикер будет работать в связке с Текслером», — написал Мельников в своем телеграм-канале.

Александр Мельников считает показательным, что под направление работы с новыми российскими регионами выделяется вице-губернатор и то, что эту сферу доверили Лазареву, обладающему многоплановым опытом работы мэра Южноуральска и председателя Заксобрания. Политтехнолог Евгений Маклаков в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства подчеркнул, что это кадровое решение продиктовано объективными обстоятельствами.

«Губернатор всегда действует в логике поступательного развития области, в том числе и в кадровой политике. Александр Лазарев зарекомендовал себя достаточно эффективным главой и хозяйственником. Это его несомненный плюс, и этим опытом, я думаю, он пользовался в работе в Законодательном собрании. В ЗСО при нем вся работа была выстроена и организована. Если человек показывает результат, то ему нужно давать более серьезную работу. Думаю, что Александр Владимирович в должности вице-губернатора реализует все свои возможности и навыки», — отметил Евгений Маклаков.

Эксперт согласен с тем, что опыт работы главой ему очень пригодится в новом статусе. Каждому политику, по его мнению, нужно поработать на «земле» в качестве руководителя муниципалитета или крупного предприятия, чтобы было понимание, как выстраиваются горизонтальные и вертикальные связи. Немаловажно и иметь опыт принятия серьезных решений.

«Это все у Лазарева есть. Наличие такого опыта, скорее всего, и являлось если не решающим, то очень важным фактором в приглашении на должность вице-губернатора», — резюмировал эксперт.

Напомним, что сегодня председатель Заксобрания региона Александр Лазарев заявил о сложении депутатских полномочий. Он поблагодарил избирателей и коллег за проделанную работу, а также выразил готовность приложить максимум усилий для выполнения новых задач. Глава региона Алексей Текслер предложил ему перейти на работу в областное правительство в качестве заместителя губернатора, курирующего помощь в восстановлении подшефных территорий в ДНР.