В ДНР поблагодарили Челябинскую область за восстановление разрушенных соцобъектов

Строители продолжают работать в Волновахе

Челябинская область продолжает работы в ДНР — своем подшефном регионе. Здесь восстанавливают после обстрелов многоквартирные дома, социальные объекты и разрушенное благоустройство. О том, какую помощь оказывают южноуральцы, рассказал глава ДНР Евгений Солнцев.



Совсем недавно в Волновахе состоялось торжественное открытие отделения Социального фонда и Службы занятости населения, которые ранее подверглись сильному обстрелу и были разрушены. По просьбе председателя правительства республики Евгения Солнцева, проведены дополнительные работы по благоустройству прилегающей территории.

Здесь выложили тротуарную плитку, завезли и засеяли грунт, установили лавочки. Сквер получился небольшим, но очень уютным.

В рамках рабочего визита заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев и глава Волновахского муниципального округа Константин Зинченко осмотрели ряд других объектов в городе.

В детском саду № 47 «Звездочка» специалистами из Челябинской области выполнен ремонт системы отопления. Сейчас строительной бригадой ведутся работы по обновлению фасада здания, установке нового ограждения и уличного освещения. В августе планируется завершение работ.

«Благодарю губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера и специалистов региона-шефа за такой комплексный подход», — комментирует Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

Напомним, что челябинские строители начали восстанавливать еще один многоквартирный дом в Ясиноватой. Глава городского округа Дмитрий Шевченко выразил благодарность челябинцам и губернатору Алексею Текслеру за всестороннюю помощь Ясиноватой.