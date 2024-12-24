Александр Орел официально возглавил Коркинский округ

Депутаты Собрания депутатов единогласно проголосовали за его кандидатуру

Собрание депутатов Коркинского муниципального округа утвердило кандидатуру Александра Орла в качестве главы округа, выбрав его из трех кандидатов, претендовавших на должность. Об этом сообщили в пресс-службе местного парламента.

Напомним, в конкурсе по выборам главы округа до финального голосования конкурсная комиссия допустила троих человек: врио главы Орла, советника главы Ирину Тишину и начальника управления физкультуры, спорта и туризма округа Евгения Бакиева.

В итоге все депутаты отдали свои голоса за Александра Орла.

Напомним, он был направлен в округ в качестве врио главы после отставки Натальи Лощининой, в которую та ушла после стихийных беспорядков и на фоне вскрывшихся проблем.