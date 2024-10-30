Глава Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку

Она поблагодарила жителей округа за поддержку

Глава Коркинского городского округа Наталья Лощинина ушла в отставку после убийства женщины — водителя такси и последовавших затем народных волнений. О досрочном сложении полномочий она написала в своем телеграм-канале.

«Как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа», — написала Наталья Лощинина.

Она поблагодарила жителей округа за поддержку и добавила, что намерена применить свои знания и опыт в другом направлении.

Напомним, Наталья Лощинина возглавила Коркинский район в ноябре 2018 года. После объединения муниципального района и городских поселений в муниципальный округ 24 ноября 2022 года была избрана на должность главы нового муниципалитета.