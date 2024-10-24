О внеочередном заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма сообщила глава Коркинского округа Наталья Лощинина. Во встрече примут участие руководители федеральных структур. Необходимость встречи продиктована реалиями - 24 октября в Коркино обнаружили тело местой жительницы с ножевыми ранениями.
«Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди! И их накажут по всей строгости закона!», — написала в своем телеграм-канале Наталья Лощинина.
Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Преступников ищут, обстоятельства трагедии устанавливают.
В совершении преступления подозревают двоих мужчин.
У погибшей остались двое детей, администрация округа оказывает им помощь.